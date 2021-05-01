Бестемьянова: Трусова хотела тренироваться у Арутюняна. Может, теперь ей это удастся

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова отреагировала на новость об окончании сотрудничества между двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко и российской фигуристкой Александрой Трусовой.



«Сложный вопрос, стало ли прекращение сотрудничества Трусовой и Плющенко неожиданностью. Всё зависит от того, к кому она переходит работать дальше. Насколько я знаю, Саша очень давно хотела тренироваться у Рафаэля Арутюняна, но не смогла осуществить это из-за пандемии. Возможно, теперь ей удастся с ним посотрудничать. В любом случае тренировки у Плющенко послужили для Трусовой каким-то новым опытом», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Директор «Самбо-70» отреагировал на решение Плющенко и Трусовой прекратить сотрудничество