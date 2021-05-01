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Траньков: Плющенко вряд ли сделал Трусову хуже. Улучшил ли?

Траньков: Плющенко вряд ли сделал Трусову хуже. Улучшил ли?
Фигурное катание 0

Российский тренер и бывший фигурист Максим Траньков прокомментировал уход российской фигуристки Александры Трусовой от двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Для меня в фигурном катании нет ничего ожидаемого. Что касается работы Плющенко и Трусовой, то Женя вряд ли сделал Сашу хуже. Улучшил ли? Я не знаю. Такие оценки должны давать специалисты. Я не заметил суперплохих сторон или, наоборот, суперхороших. Стоит ли Саше идти к Арутюняну? Почему нет? Любой выбор, который сделает Саша, придётся принять и ждать результата. Олимпийский сезон очень важен. Решение явно будет непростым и небыстрым», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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