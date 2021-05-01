«Массовый психоз». Роднина отреагировала на возможное возвращение Трусовой к Тутберидзе

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением об окончании сотрудничества между двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко и российской фигуристкой Александрой Трусовой, а также оценила вероятность возвращения Александры к бывшей наставнице Этери Тутберидзе.
«Оценивать это возвращение мы будем позже, когда появятся результаты. Есть понятие массового психоза: то мы все уходим, то мы все приходим. Наверное, и первый уход, и второй очень эмоциональны. И я не знаю, есть или нет, но в группе Тутберидзе должен появиться психолог, и работать ему необходимо не только со спортсменами, но и с тренерами. Есть такое, что один ушёл, и дальше все тоже начали думать: а почему, а что не так. Без родителей такие решения не принимают», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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