Туктамышева поделилась своими фото для популярного глянцевого журнала

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила новые фото, которые она сделала для журнала «Собака.ru».
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Туктамышева чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.
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Ранее Елизавета рассказала, как мотивировала себя продолжать карьеру, а также призналась, что мечтает об олимпийской медали.
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