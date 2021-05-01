Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Туктамышева поделилась своими фото для популярного глянцевого журнала

Туктамышева поделилась своими фото для популярного глянцевого журнала
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила новые фото, которые она сделала для журнала «Собака.ru».

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Туктамышева чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Ранее Елизавета рассказала, как мотивировала себя продолжать карьеру, а также призналась, что мечтает об олимпийской медали.

Елизавета Туктамышева рассказала, как уговаривала себя не бросать фигурное катание
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021