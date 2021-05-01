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Жулин — об уходе Трусовой: теперь на Олимпийских играх победит ученица Тутберидзе

Жулин — об уходе Трусовой: теперь на Олимпийских играх победит ученица Тутберидзе
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Известный тренер, призёр Олимпийских игр Александр Жулин отреагировал на новость об окончании сотрудничества между двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко и российской фигуристкой Александрой Трусовой, а также поделился мнением о вероятном возвращении Александры к бывшей наставнице Этери Тутберидзе.

«Я теперь спокоен за Этери Георгиевну. Кто-то из её учениц теперь победит на Олимпийских играх. Но я, откровенно говоря, удивлён. Правда, Трусова работала в системе Тутберидзе, в этом нет никаких проблем. Другое дело, что у Этери Георгиевны сейчас появилась пара и много одиночниц. Все они – звёзды, которые могут в один момент выстрелить и выиграть Олимпийские игры. Но, видимо, Трусова что-то почувствовала, что-то знает.

В любом случае команда Тутберидзе – это исключительная история. Скорее всего, это решение Саши правильное», — приводит слова Жулина «Р-Спорт».

Александра Трусова вернулась в «Хрустальный» и приняла участие в тренировке
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