«Готовы показать что-то новое и захватывающее». Загорски и Гурейро подвели итоги сезона

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду в паре, подвели итоги сезона.
«Сегодня для нас с Джонатаном Гурейро завершается сезон! Мы рады отдохнуть, восстановить силы и подготовиться к новому важному сезону! Мне будет грустно попрощаться с этими удивительными программами, которые у нас была возможность показать в течение двух лет, но мы также готовы показать вам что-то новое и захватывающее. Спасибо за поддержку, это был действительно отличный сезон, несмотря на трудности прошлого года!» — написала Тиффани на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Загорски в «Инстаграме»
А вот что на своей странице в «Инстаграме» написал Джонатан:
«Вот и наступил заключительный день сезона. Он был особенный, совершенно не похожий ни на какой другой. На мой взгляд, мы справились со всеми препятствиями. А теперь пора отдыхать, чтобы вступить с новыми силами в олимпийский сезон! Всем спасибо».
- 1 мая 2021
-
14:15
-
13:53
-
13:35
-
13:24
-
13:15
-
12:56
-
12:46
-
12:42
-
12:27
-
12:25
-
12:21
-
12:07
-
11:58
-
11:57
-
11:56
-
11:32
-
10:07
-
00:19
- 30 апреля 2021
-
23:45
-
19:08
-
16:17
-
16:13
-
14:05
-
12:18
-
11:39
-
11:14
-
11:11
-
11:01
-
10:43
-
10:33
-
09:53
-
09:11
-
09:09
-
08:47
-
08:20