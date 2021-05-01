«Готовы показать что-то новое и захватывающее». Загорски и Гурейро подвели итоги сезона

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду в паре, подвели итоги сезона.



«Сегодня для нас с Джонатаном Гурейро завершается сезон! Мы рады отдохнуть, восстановить силы и подготовиться к новому важному сезону! Мне будет грустно попрощаться с этими удивительными программами, которые у нас была возможность показать в течение двух лет, но мы также готовы показать вам что-то новое и захватывающее. Спасибо за поддержку, это был действительно отличный сезон, несмотря на трудности прошлого года!» — написала Тиффани на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Загорски в «Инстаграме»

А вот что на своей странице в «Инстаграме» написал Джонатан:

«Вот и наступил заключительный день сезона. Он был особенный, совершенно не похожий ни на какой другой. На мой взгляд, мы справились со всеми препятствиями. А теперь пора отдыхать, чтобы вступить с новыми силами в олимпийский сезон! Всем спасибо».