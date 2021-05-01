Авербух — о Трусовой: у всех, кто покидал «Хрустальный», не получалось

Призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух высказался об окончании сотрудничества между двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко и российской фигуристкой Александрой Трусовой, а также поделился мнением о вероятном возвращении Александры к бывшей наставнице Этери Тутберидзе.
«Я могу сказать только о том, о чём говорил не единожды, что спортсменки, выращенные в школе «Хрустального», максимальный результат могут показать именно в школе «Хрустального». Это показывает практика, если вы проанализируете всех, кто уходил из школы «Хрустального», то у них не получалось. Думаю, что это тоже может пойти на пользу, как возвращение Алёны Косторной».
Я думаю, что конкуренция у нас колоссальная, в женском одиночном катании шесть девочек, если не больше, претендуют на три олимпийские путёвки. Новость действительно громкая. Нашим делом остаётся только смотреть», — приводит слова Авербуха ТАСС.
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