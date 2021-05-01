«Спортсмен всегда чувствует, когда что-то не так». Радионова — об уходе Трусовой

Бывшая российская фигуристка, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова поделилась своим мнением об уходе Александры Трусовой от тренера Евгения Плющенко.
«Для меня это неожиданно, потому что совсем недавно я видела, что Трусова с Плющенко хотели сотрудничать с Рафаэлом Арутюняном, я тогда ещё подумала, что это классная новость, ведь кто-то из российских спортсменов начнет работать с Арутюняном. Я считаю его великим тренером и поработать с ним — крутая практика для русского спортсмена. Поэтому сегодняшней новости я не ожидала.
В любом случае мнение Саши надо уважать, спортсмен всегда чувствует, когда что-то не так. И, видимо, она решила, что ей надо что-то поменять для достижения результата. Но правильно она сделала или нет, подскажет только время. Сейчас поспешно делать какие-то выводы, потому что у Саши было два похожих по результатам сезона с разными тренерами. Я не вижу ничего плохого в переходах, всегда последнее слово за спортсменом, но делать выводы рано», — заявила Радионова.
- 1 мая 2021
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