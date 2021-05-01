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Яна Рудковская отреагировала на появление в академии Плющенко Елизаветы Берестовской

Яна Рудковская отреагировала на появление в академии Плющенко Елизаветы Берестовской
Фигурное катание 0

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировала появление фигуристки Елизаветы Берестовской в академии Плющенко. В марте 13-летняя фигуристка перешла в группу Этери Тутберидзе.

Ранее Берестовскую заметили на видео, размещённом на странице академии Плющенко в «Инстаграме». Представители академии подтвердили догадки подписчиков.

«Много пришло новых спортсменов из разных школ, пока мы не комментируем. Трансферное окно открыто — одни уходят, другие приходят», — сказала Рудковская Sport24.

В начале февраля Берестовская заняла пятое место на юниорском чемпионате России в Красноярске. Победу одержала Софья Акатьева.

13-летняя Берестовская, тренировавшаяся у Тутберидзе, замечена в академии Плющенко
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