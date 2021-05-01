«Главное, чтобы тебе на пользу!» Подписчики поддержали возвращение Трусовой

Пока специалисты и болельщики обсуждают возвращение бронзового призёра чемпионата мира Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе, сама фигуристка ничего не комментирует, но не забывает о своих рекламных обязательствах.

Так, на её странице в «Инстаграме» появился пост о визите на фабрику сумок Braccialini во Флоренции.

Фото можно посмотреть на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».

Подписчики в комментариях к публикации обсудили отнюдь не сумки.

Watsonnrik: Саш, мы тебя очень любим, и настоящие фанаты с тобой до самого конца, мы поддерживаем каждое твоё решение, главное, чтобы оно шло тебе на пользу!

leyla.aliyeva.615: Сашенька, солнышко, иди вперёд! Любой твой выбор приму! Лишь бы тебе было хорошо, спокойно и комфортно! Будь счастлива и пусть Бог хранит тебя и откроет все дороги!

valentinati23: Сумасшедшая конкуренция в фигурном катании у одиночниц. И всего три места на Олимпиаду. Правильное решение, Александра, и удачи вам попасть в эти три квоты.

Itsmaybeee: Истинные трутимовцы тебя поддерживают, просто знай это.

Жулин — об уходе Трусовой: теперь на Олимпийских играх победит ученица Тутберидзе