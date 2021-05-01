«Я очень большой твой друг!» Филипп Киркоров ответил Саше Плющенко

Известный певец Филипп Киркоров поблагодарил восьмилетнего Сашу Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, за поздравления с днём рождения.
Накануне Киркорову исполнилось 54 года. Певец сыграл отца мальчика в новогоднем клипе Ольги Бузовой и Давы «Снежинки». Роль жены Киркорова исполнила мама Саши – известный продюсер Яна Рудковская.
«С днём рождения, дорогой и любимый дядя Филипп! Самый весёлый и добрый! Я очень счастлив, что у меня есть такой друг. Happy birthday», — написал Саша на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Александра Плющенко в «Инстаграме».
«Мой дорогой, любимый мальчик, спасибо за поздравление!!! Ты, правда, хоть и совсем ещё маленький, но знай, что я очень большой твой друг!» — написал в комментариях Киркоров.
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