Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Я очень большой твой друг!» Филипп Киркоров ответил Саше Плющенко

«Я очень большой твой друг!» Филипп Киркоров ответил Саше Плющенко
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Известный певец Филипп Киркоров поблагодарил восьмилетнего Сашу Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, за поздравления с днём рождения.

Накануне Киркорову исполнилось 54 года. Певец сыграл отца мальчика в новогоднем клипе Ольги Бузовой и Давы «Снежинки». Роль жены Киркорова исполнила мама Саши – известный продюсер Яна Рудковская.

«С днём рождения, дорогой и любимый дядя Филипп! Самый весёлый и добрый! Я очень счастлив, что у меня есть такой друг. Happy birthday», — написал Саша на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Александра Плющенко в «Инстаграме».

«Мой дорогой, любимый мальчик, спасибо за поздравление!!! Ты, правда, хоть и совсем ещё маленький, но знай, что я очень большой твой друг!» — написал в комментариях Киркоров.

«А ведь был великим фигуристом». Над Плющенко смеются после мастер-класса на Мальдивах
Чемпион развлекал русских туристов на берегу океана. Катался в шортах на пластиковом льду.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021