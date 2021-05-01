Хореограф группы Тутберидзе – о Трусовой: было видно, что ребёнок не в своей тарелке

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал возвращение Александры Трусовой, которая в сезоне-2020/2021 тренировалась в академии «Ангелы Плющенко».
«Мы совершаем какие-то ошибки в юности. Когда мы понимаем, что это не принесло в жизни никаких плюсов, а только минусы, мы делаем выводы и пытаемся вернуть ситуацию в былое русло. Я рад, что она возвращается, это здорово!
Даже если говорить о последних стартах, то мне было по-человечески жаль, что такие таланты просто пропадают! По психологическому состоянию было видно, что ребёнок не в своей тарелке. Видно: что-то его давит, что-то его гложет… Вроде как в полной кондиции, но психологическая неустойчивость какая-то проявляется, и всё сыпется. Ведь наше внутреннее состояние отражается на наших физических способностях.
Главное, чтобы к ней вернулось состояние уравновешенности: чтобы не дергалась, ничего не боялась. Ей нужно скинуть с себя эту глупую ответственность, что, мол, я ракета. Вот я ракета, поэтому должна пойти и прыгнуть пять четверных. Убиться, но прыгнуть! Вот эту обязанность перед всеми она должна скинуть со своих плеч и работать с лёгким настроением. Физические данные позволят ей выйти на серьёзный уровень.
Сейчас она возвращается в семью. Уверен, что все её примут и без злобы. Как Алёну Косторную все приняли, так произойдёт и с Сашей. Пройдут недельки две, она успокоится, и всё встанет в своё русло», — приводит слова Железнякова «Спорт-экспресс».
- 1 мая 2021
-
22:44
-
21:51
-
21:13
-
20:28
-
18:20
-
17:01
-
16:58
-
16:32
-
15:12
-
14:15
-
13:53
-
13:35
-
13:24
-
13:15
-
12:56
-
12:46
-
12:42
-
12:27
-
12:25
-
12:21
-
12:07
-
11:58
-
11:57
-
11:56
-
11:32
-
10:07
-
00:19
- 30 апреля 2021
-
23:45
-
19:08
-
16:17
-
16:13
-
14:05
-
12:18
-
11:39
-
11:14