Хореограф группы Тутберидзе – о Трусовой: было видно, что ребёнок не в своей тарелке

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал возвращение Александры Трусовой, которая в сезоне-2020/2021 тренировалась в академии «Ангелы Плющенко».

«Мы совершаем какие-то ошибки в юности. Когда мы понимаем, что это не принесло в жизни никаких плюсов, а только минусы, мы делаем выводы и пытаемся вернуть ситуацию в былое русло. Я рад, что она возвращается, это здорово!

Даже если говорить о последних стартах, то мне было по-человечески жаль, что такие таланты просто пропадают! По психологическому состоянию было видно, что ребёнок не в своей тарелке. Видно: что-то его давит, что-то его гложет… Вроде как в полной кондиции, но психологическая неустойчивость какая-то проявляется, и всё сыпется. Ведь наше внутреннее состояние отражается на наших физических способностях.

Главное, чтобы к ней вернулось состояние уравновешенности: чтобы не дергалась, ничего не боялась. Ей нужно скинуть с себя эту глупую ответственность, что, мол, я ракета. Вот я ракета, поэтому должна пойти и прыгнуть пять четверных. Убиться, но прыгнуть! Вот эту обязанность перед всеми она должна скинуть со своих плеч и работать с лёгким настроением. Физические данные позволят ей выйти на серьёзный уровень.

Сейчас она возвращается в семью. Уверен, что все её примут и без злобы. Как Алёну Косторную все приняли, так произойдёт и с Сашей. Пройдут недельки две, она успокоится, и всё встанет в своё русло», — приводит слова Железнякова «Спорт-экспресс».

«Главное, чтобы тебе на пользу!» Подписчики поддержали возвращение Трусовой