«Танец — полёт». Елена Ильиных показала фото с Сергеем Полуниным в проёме окна
Олимпийская чемпионка в команде и бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных опубликовала в своем «инстаграме» фотографии с возлюбленным, известным танцовщиком Сергеем Полуниным.
Мужчина и женщина босиком танцуют в проёме окна. На Елене надето яркое воздушное платье-халат из струящейся ткани, на Сергее – тёмные брюки и рубашка, подчёркивающие его силуэт.
«Танец в сердце, танец в душе, на стекле, на небе… Танец — жизнь, танец — полёт. Он живет, он поёт, он летит… Танцуйте, мечтайте, любите», — подписала фото Ильиных.
Фотографии можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».
Ильиных и Полунин воспитывают сына Мира, который родился 16 января 2020 года. Фигуристка танцует в балете «Распутин», поставленном для Полунина.
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О романе роскошной фигуристки Ильиных и звезды балета Полунина в России знали многие. Но рожала Елена в США втайне от всех.
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