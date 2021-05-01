«Танец — полёт». Елена Ильиных показала фото с Сергеем Полуниным в проёме окна

Олимпийская чемпионка в команде и бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных опубликовала в своем «инстаграме» фотографии с возлюбленным, известным танцовщиком Сергеем Полуниным.

Мужчина и женщина босиком танцуют в проёме окна. На Елене надето яркое воздушное платье-халат из струящейся ткани, на Сергее – тёмные брюки и рубашка, подчёркивающие его силуэт.

«Танец в сердце, танец в душе, на стекле, на небе… Танец — жизнь, танец — полёт. Он живет, он поёт, он летит… Танцуйте, мечтайте, любите», — подписала фото Ильиных.

Фотографии можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».

Ильиных и Полунин воспитывают сына Мира, который родился 16 января 2020 года. Фигуристка танцует в балете «Распутин», поставленном для Полунина.