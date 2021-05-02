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«Люблю тебя до края космоса и обратно». Навка показала фотографии со старшей дочерью

«Люблю тебя до края космоса и обратно». Навка показала фотографии со старшей дочерью
Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поздравила старшую дочь Александру с 21-летием.

«21 год назад мир открылся заново и озарился новыми красками, эмоциями и бесконечной любовью! Я впервые стала матерью.️ Появился смысл моей жизни! Спасибо тебе, моя любовь, что даёшь мне быть счастливой, гордиться тобой и не сомневаться в тебе никогда! Желаю тебе, чтобы все твои мечты сбылись и ты была самой счастливой девочкой на свете! Люблю тебя до края космоса и обратно!

P. S. Очень символично, что твоё полное совершеннолетие совпало с Пасхой», — написала Навка на своей официальной странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Татьяны Навки в «Инстаграме».

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