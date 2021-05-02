«Люблю тебя до края космоса и обратно». Навка показала фотографии со старшей дочерью
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поздравила старшую дочь Александру с 21-летием.
«21 год назад мир открылся заново и озарился новыми красками, эмоциями и бесконечной любовью! Я впервые стала матерью.️ Появился смысл моей жизни! Спасибо тебе, моя любовь, что даёшь мне быть счастливой, гордиться тобой и не сомневаться в тебе никогда! Желаю тебе, чтобы все твои мечты сбылись и ты была самой счастливой девочкой на свете! Люблю тебя до края космоса и обратно!
P. S. Очень символично, что твоё полное совершеннолетие совпало с Пасхой», — написала Навка на своей официальной странице в «Инстаграме».
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Татьяны Навки в «Инстаграме».
«Ну наконец-то». Навка отреагировала на пост Авербуха, намекнувшего на беременность жены
Рекомендуем вам
- 2 мая 2021
-
13:12
-
12:53
-
12:35
-
12:09
-
10:42
-
10:27
- 1 мая 2021
-
23:57
-
22:44
-
21:51
-
21:13
-
20:28
-
18:20
-
17:01
-
16:58
-
16:32
-
15:12
-
14:15
-
13:53
-
13:35
-
13:24
-
13:15
-
12:56
-
12:46
-
12:42
-
12:27
-
12:25
-
12:21
-
12:07
-
11:58
-
11:57
-
11:56
-
11:32
-
10:07
-
00:19
- 30 апреля 2021
-
23:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам