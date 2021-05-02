«Страшно представить, что они испытывали». Боброва рассказала о роли родителей в карьере

Олимпийская чемпионка, фигуристка Екатерина Боброва рассказала о роли родителей в её становлении как спортсменки.



«Поговорим о роли родителей и о том, на что они готовы идти ради спортивной карьеры своих детей. Мне повезло, что мои родители сами в своё время были спортсменами, поэтому они точно знали, что такое усталость после тренировки, целеустремлённость, победа, поражение. Они точно знают, как болят ноги, что их хочется вырвать и выбросить.



Родители знали, через что нужно пройти спортсмену, чтобы добиться больших целей!

Они меня всегда очень поддерживали и, поверьте, шли на определённые жертвы, чтобы я могла тренироваться, выступать на выездных соревнованиях, хорошо отдыхать в межсезонье и кататься в красивых платьях.



Мне даже страшно представить, что испытывали они… Когда твой ребёнок возвращается в слезах, кидает коньки в угол и говорит, что больше никогда не пойдёт на тренировку, потому что устал/тяжело/больно/не получается. Тут нужна железная выдержка, чтобы не сдаться вместе с ребёнком, а пожалеть и успокоить своё чадо и чтобы найти слова, мотивацию, чтобы уговорить снова пойти на тренировку.



А ведь порой родители маленьких спортсменов далеки от спорта. Некоторые сдаются вместе с детьми со словами: «Да и на фига нам нужны такие страдания?». Их нельзя за это винить.

А некоторые давят с такой силой на ребёнка («Ты должен стать чемпионом! Иди и тренируйся!»), ломая его, что у юного спортсмена вообще отпадает интерес к спорту и он начинает его бояться.

Именно поэтому я очень ценю родителей чемпионов! Ведь в каждой медали есть и их заслуга! Немаленькая заслуга», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Бобровой в «Инстаграме».