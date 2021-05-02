Малком: какие мне коньки? Если выйду на лёд — точно упаду

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о своём отношении к фигурному катанию.



«Хочу сказать спасибо Александру Галлямову за столь лестные слова в мой адрес (фигурист Галлямов назвал Малкома украшением чемпионата России по футболу. — Прим. «Чемпионата»). Мне приятно слышать такие слова о себе со стороны, тем более от спортсмена-профессионала, достигшего высот в своём спорте. Желаю Александру оставаться на вершине как можно дольше, принося радость России.



Был ли я на фигурном катании? Честно говоря, не доводилось. Но при удобном случае обязательно постараюсь сходить.



Себя на коньках представить не могу. Какие мне коньки? Футболисты получают травмы на поле, представьте, что будет, если я выйду на лёд? Я точно упаду — тут не может быть двух мнений. Если покачусь, то просто не смогу остановиться, что будет ещё хуже. Так что лучше уж футбол!» — рассказал Малком.



Напомним, что Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году за € 40 млн.