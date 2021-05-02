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Павлюченко и Ходыкин сохранят короткую программу на олимпийский сезон

Павлюченко и Ходыкин сохранят короткую программу на олимпийский сезон
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Бронзовые призёры чемпионата Европы 2020 года в парном катании Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин в олимпийском сезоне будут выступать с короткой программой, поставленной в сезоне-2020/2021, сообщил тренер фигуристов Сергей Доброскоков.

Короткую программу на музыку американского джазового кларнетиста Бенни Гудмена из хита Sing, Sing, Sing Павлюченко и Ходыкин не смогли показать на международных турнирах, так как не попали в состав сборной России на чемпионат мира. Павлюченко и Ходыкин стали третьими на чемпионате России. А в финале Кубка страны они заняли второе место, уступив Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

«Короткую решили оставить на следующий сезон, потому что за границей мы её практически не катали. Дорожку мы усложним, кое-какие связки подредактируем. А произвольную будем менять, думаем над постановщиком, нам нужна удачная программа в олимпийском сезоне, с которой надо, что называется, попасть», — приводит слова Доброскокова «РИА Новости».

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