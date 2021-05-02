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Гончаренко: если Тутберидзе удастся создать противовес Москвиной, это будет интересно

Гончаренко: если Тутберидзе удастся создать противовес Москвиной, это будет интересно
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказала мнение о возможном противостоянии школ Этери Тутберидзе и Тамары Москвиной в парном катании.

В группу к Тутберидзе перешли чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов со своим тренером Максимом Траньковым. Под руководством Москвиной занимаются чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов и чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

«Тутберидзе развивается как тренер и идёт вперёд. Она не берёт какую-то неизвестную пару с непонятными перспективами, а начинает работу с устоявшимся дуэтом с регалиями, с действующими чемпионами России, обладающими большими шансами на участие в Олимпийских играх. Если она чувствует в себе желание и настроение этим заниматься, я только могу поддержать её намерения. Думаю, по-любому ей будет это интересно. У нас есть сильная команда Тамары Москвиной, и если Тутберидзе удастся создать противовес со своим почерком и стилем, то это будет интересно. При этом она даст возможность своим же воспитанникам не просто куда-то уходить, а оставаться в её же школе, но переходить в парное катание», — приводит слова Гончаренко «РИА Новости».

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С трудом верится, что Этери удастся наладить отношения между двумя взрослыми людьми. Громкий переход кажется авантюрой.
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