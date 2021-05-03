Елизавета Берестовская не будет тренироваться у Плющенко. Она вернулась к Давыдову

13-летняя российская фигуристка Елизавета Берестовская не будет переходить в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 1 мая появилась информация, что спортсменка, в марте перешедшая в группу Этери Тутберидзе, тренируется в академии Плющенко. Ранее Елизавета работала с тренером Сергеем Давыдовым.
«Друзья, всем доброго дня! Мы сообщаем, что Лиза Берестовская возобновила тренировки в родном клубе ЦСКА, в своей команде Сергея Давыдова! Мы продолжим подготовку к новому сезону вместе!» — говорится в сообщении команды Давыдова в «инстаграме».
В начале февраля Берестовская заняла пятое место на юниорском чемпионате России в Красноярске. Победу одержала Софья Акатьева.
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