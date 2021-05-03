Доброскоков назвал возможную причину решения Тарасовой и Морозова готовиться у Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Сергей Доброскоков сообщил, что его школа, расположенная в московском районе Медведково, была готова принять действующих чемпионов России Евгению Тарасову и Владимира Морозова после обращения тренера пары Максима Транькова. Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов, выступающие в парном катании, в олимпийском сезоне будут готовиться под руководством как Транькова, так и Этери Тутберидзе.
«Траньков ещё во время Кубка Первого канала обращался ко мне по поводу возможности тренироваться на нашем льду, потому что у них не было базы для тренировок. Мы были готовы принять их в Медведково, тем более для Даши с Денисом (Павлюченко и Ходыкина, которых тренирует Доброскоков. — Прим. «Чемпионата») Тарасова – Морозов были бы прекрасными спарринг-партнёрами. Но Максим сказал, что это очень далеко, им нужен был каток в районе юго-запада Москвы.
Я думаю, что это (переход к Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата») связано с тем, что им там удобнее работать чисто географически. Они нашли с Этери совместные варианты», — цитирует Доброскокова «Р-Спорт».
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