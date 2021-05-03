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«Спасибо за чудесный вечер». Саша Плющенко показал фотографии с Киркоровым и сыном Филиппа

«Спасибо за чудесный вечер». Саша Плющенко показал фотографии с Киркоровым и сыном Филиппа
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Александр Плющенко, восьмилетний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии с известным певцом Филиппом Киркоровым и его сыном Мартином-Кристином. 30 апреля Киркорову исполнилось 54 года.

«Спасибо за чудесный вечер, дядя Филипп. Ещё раз с днём рождения», — написал Саша Плющенко.

Фотографии доступны в «инстаграме» Александра Плющенко

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.

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