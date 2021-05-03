«Спасибо за чудесный вечер». Саша Плющенко показал фотографии с Киркоровым и сыном Филиппа

Александр Плющенко, восьмилетний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии с известным певцом Филиппом Киркоровым и его сыном Мартином-Кристином. 30 апреля Киркорову исполнилось 54 года.
«Спасибо за чудесный вечер, дядя Филипп. Ещё раз с днём рождения», — написал Саша Плющенко.
Фотографии доступны в «инстаграме» Александра Плющенко
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.
- 3 мая 2021
-
11:38
-
11:15
-
11:10
-
10:49
-
09:55
-
09:48
-
08:48
- 2 мая 2021
-
21:33
-
19:15
-
17:22
-
15:40
-
15:16
-
13:44
-
13:12
-
12:53
-
12:35
-
12:09
-
10:42
-
10:27
- 1 мая 2021
-
23:57
-
22:44
-
21:51
-
21:13
-
20:28
-
18:20
-
17:01
-
16:58
-
16:32
-
15:12
-
14:15
-
13:53
-
13:35
-
13:24
-
13:15
-
12:56