«Какая соблазнительная девочка!» Подписчики — о фото 18-летней Самодуровой в купальнике

Российская фигуристка Софья Самодурова, выступающая в женском одиночном катании, опубликовала свежий пост на своей странице в социальной сети «Инстаграм». 18-летняя спортсменка показала фотографию в купальнике, сделанную на пляже.
«Лучшие каникулы», — подписала она снимок.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Софьи Самодуровой.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«М-м-м, какая соблазнительная девочка!»
«Фигурка огонь».
«Хорошего отдыха, Сонечка».
«Да, отпуск — это сила».
Софья Самодурова — чемпионка Европы 2019 года, бронзовый призер командного чемпионата мира (2019), обладательница серебряной и бронзовой медалей этапов серии Гран-при сезона 2018/2019.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 3 мая 2021
-
11:38
-
11:15
-
11:10
-
10:49
-
09:55
-
09:48
-
08:48
- 2 мая 2021
-
21:33
-
19:15
-
17:22
-
15:40
-
15:16
-
13:44
-
13:12
-
12:53
-
12:35
-
12:09
-
10:42
-
10:27
- 1 мая 2021
-
23:57
-
22:44
-
21:51
-
21:13
-
20:28
-
18:20
-
17:01
-
16:58
-
16:32
-
15:12
-
14:15
-
13:53
-
13:35
-
13:24
-
13:15
-
12:56