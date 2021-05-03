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«Какая соблазнительная девочка!» Подписчики — о фото 18-летней Самодуровой в купальнике

«Какая соблазнительная девочка!» Подписчики — о фото 18-летней Самодуровой в купальнике
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Российская фигуристка Софья Самодурова, выступающая в женском одиночном катании, опубликовала свежий пост на своей странице в социальной сети «Инстаграм». 18-летняя спортсменка показала фотографию в купальнике, сделанную на пляже.

«Лучшие каникулы», — подписала она снимок.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Софьи Самодуровой.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«М-м-м, какая соблазнительная девочка!»
«Фигурка огонь».
«Хорошего отдыха, Сонечка».
«Да, отпуск — это сила».

Софья Самодурова — чемпионка Европы 2019 года, бронзовый призер командного чемпионата мира (2019), обладательница серебряной и бронзовой медалей этапов серии Гран-при сезона 2018/2019.

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