Российская фигуристка: почему континент назвали Евразия, если самая большая часть Россия?

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, ответила на вопрос подписчика в ее «инстаграме», поинтересовавшегося, какие мысли возникают у неё во время проката.
«Самые разные. Как-то думала, почему наш континент называется Евразия, если самая большая часть — Россия? Должно быть Еросазия.
А так, конечно, концентрируешься на элементах», — ответила Бойкова в «сториз» своего «инстаграма».
Другой подписчик спросил, с кем она хотела бы выступать, если бы не Козловский.
«Единственный и неповторимый. Дмитрий Козловский», — ответила спортсменка.
Бойкова и Козловский являются бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021), чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2019), чемпионами России (2020), серебряными призёрами юниорского чемпионата мира (2017).
- 3 мая 2021
-
11:38
-
11:15
-
11:10
-
10:49
-
09:55
-
09:48
-
08:48
- 2 мая 2021
-
21:33
-
19:15
-
17:22
-
15:40
-
15:16
-
13:44
-
13:12
-
12:53
-
12:35
-
12:09
-
10:42
-
10:27
- 1 мая 2021
-
23:57
-
22:44
-
21:51
-
21:13
-
20:28
-
18:20
-
17:01
-
16:58
-
16:32
-
15:12
-
14:15
-
13:53
-
13:35
-
13:24
-
13:15
-
12:56