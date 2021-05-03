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Российская фигуристка: почему континент назвали Евразия, если самая большая часть Россия?

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, ответила на вопрос подписчика в ее «инстаграме», поинтересовавшегося, какие мысли возникают у неё во время проката.

«Самые разные. Как-то думала, почему наш континент называется Евразия, если самая большая часть — Россия? Должно быть Еросазия.

А так, конечно, концентрируешься на элементах», — ответила Бойкова в «сториз» своего «инстаграма».

Другой подписчик спросил, с кем она хотела бы выступать, если бы не Козловский.

«Единственный и неповторимый. Дмитрий Козловский», — ответила спортсменка.

Бойкова и Козловский являются бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021), чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2019), чемпионами России (2020), серебряными призёрами юниорского чемпионата мира (2017).