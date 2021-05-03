Оксана Баюл: свою золотую медаль оставлю Софии, надо детей учить смолоду

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала притчу в своём «инстаграме» и сообщила о намерении отдать свою золотую медаль дочке Софии.

«Всегда знай себе цену. Отец перед смертью сказал своему сыну: «Эти часы были подарены твоим прадедом, им более 200 лет, но прежде чем я отдам их тебе, иди в магазин часов на первой улице и скажи, что я хочу продать их и посмотреть, сколько они будут стоить. Сын пошёл, а затем вернулся и сказал: «Часовщик заплатил бы только 5 долларов, потому что они старые».

Тогда отец сказал сыну: «Иди в кофейню». Он пошёл, а затем вернулся и сказал: «Там заплатили бы тоже 5 долларов». «Иди в музей и покажи эти часы». Сын пошёл, потом вернулся и сказал отцу: «Они предложили мне миллион долларов за этот ржавый кусок».

Отец сказал: «Я хотел, чтобы вы знали, что правильное место правильно оценивает вашу ценность, не ставьте себя в неправильное место и не сердитесь, если вы этого не делаете. Кто знает вашу ценность, тот ценит вас, не останавливайтесь в месте, которое вам не подходит». Люблю такие истории в свящённый Рамадан. Я свою золотую медаль оставлю Софии, надо детей учить смолоду», — написала Баюл.

Видео с дочкой и мужем Оксаны Баюл доступно в её «инстаграме»

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