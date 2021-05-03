Виктория Буцаева: у девочек с четверными прыжками должна быть убойная психика

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева прокомментировала своё высказывание о том, что девочки-фигуристки более устойчивы в психологическом плане, чем мальчики.
«В современных реалиях фигурного катания, где девочки приближают содержание своих программ к мальчикам, с таким количеством четверных прыжков, у них должна быть убойная психика. То есть на такие прокаты способны лишь девчонки, сильные духом.
Хотя с возрастом я пришла к выводу, что всё очень индивидуально. Есть суперустойчивые спортсмены, как Илья Яблоков, а есть чересчур эмоциональные», – приводит слова Буцаевой сайт «Матч ТВ».
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