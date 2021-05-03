Загитова: помню момент, когда осознала, что у меня все мировые титулы в фигурном катании

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова рассказала о своих достижениях и призналась, что ей было очень нелегко завоевать золото чемпионата мира.

«Моя карьера во взрослом мировом фигурном катании успешно и стремительно началась с ряда побед на главных стартах сезона: победа на финале Гран-при в 2017-м, золото на чемпионате России и золотая медаль на чемпионате Европы. И всего через месяц (в феврале 2018-го) мне удалось исполнить мечту любой спортсменки — победить на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

И казалось, оставался последний шаг к завоеванию всех существующих мировых титулов — чемпионат мира в марте 2018 года. Я верила, что смогу это сделать. Я старалась изо всех сил, но заняла лишь пятое место, что стало для меня огромным вызовом. Мне пришлось начинать всё заново, настраивать и мотивировать себя, тренироваться изо всех сил, — в общем, посвятить всё время и мысли одной цели.

После долгого и тяжёлого года тренировок я вернулась на чемпионат мира в Японии в марте 2019-го. Сказать, что я нервничала перед стартом — это ничего не сказать. Благодаря невероятной поддержке моей команды, семьи и болельщиков мне удалось преодолеть все препятствия и стать чемпионкой мира. Я помню момент, когда осознала, что теперь у меня есть все мировые титулы по фигурному катанию. Это было как во сне, и я поняла, что мечты сбываются. Приверженность своей цели, упорный труд и поддержка близких — вот что делает из нас настоящих чемпионов", — написала Загитова в своём «инстаграме».

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