Камила Валиева побывала на чемпионском матче футбольного «Зенита»

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что провела день в Санкт-Петербурге, где посетила ряд мероприятий. В частности, она побывала на чемпионском матче местного футбольного клуба «Зенит». Подопечные Сергея Семака разгромили московский «Локомотив» со счётом 6:1 и досрочно стали чемпионами страны.
«Минувший день в Санкт-Петербурге прошёл как мгновение», — написала Валиева в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Камилы Валиевой
Валиева — чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании. В сезоне-2020/2021 Камила дебютировала во взрослых национальных соревнованиях. Фигуристка выиграла один из этапов Кубка России и стала серебряным призёром чемпионата страны. За произвольную программу Валиева, исполнившая два четверных тулупа, получила оценку, превысившую мировой рекорд Александры Трусовой. Её оценка по сумме двух программ также оказалась выше лучшего в мире достижения, принадлежавшего Алёне Косторной.
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