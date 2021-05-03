Хромых: Тутберидзе может сказать что-то обидное, но становится не обидно, а смешно

Российская фигуристка Майя Хромых, занимающаяся в группе тренера Этери Тутберидзе, рассказала, в чём преимущество системы Тутберидзе.

«Наверное, в самой Этери Георгиевне. Энергетика у неё сильная. Где-то она может что-то поправить, объяснить. Иной раз – сказать что-то обидное, но у неё как-то так получается, что становится не обидно, а смешно. Блокаторов гормонов у нас не используют. Что касается медикаментов, врачи за всем следят, держат под контролем. И Этери Георгиевна тоже. Например, вес.



Есть она нам не запрещает – наоборот, говорит, что мы должны кушать, чтобы были силы. И чтобы не превратились во всяких дистрофиков, потому что это уже не человек, а просто тело, с которым ничего нельзя сделать. Она нам даже как-то говорила, что уж лучше пусть будет лишний вес. И мы: «Ага-а-а-а!» Ну, конечно, не два кг, но немного можно. При этом во время сезона, конечно, вес лучше держать», — приводит слова Майи Хромых «RT на русском».