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«Немножко погуляла и вернулась». Тарасова — об уходе Берестовской от Тутберидзе

«Немножко погуляла и вернулась». Тарасова — об уходе Берестовской от Тутберидзе
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возвращение 13-летней фигуристки Елизаветы Берестовской в ЦСКА.

«Вот и хорошо, что Елизавета Берестовская вернулась в ЦСКА к своему тренеру. Всё надо попробовать в карьере, лишь в сравнении познаётся истина. Немножко погуляла и вернулась», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Елизавета Берестовская будет готовиться к новому сезону в группе Сергея Давыдова.

В марте стало известно, что фигуристка покинула группу Сергея Давыдова в ЦСКА и переходит к Тутберидзе. Берестовская просматривалась в «Хрустальном», но из-за возвращения других фигуристок и упора на подготовку к Олимпиаде мест не оказалось. 1 мая она также была на просмотре в «Ангелах Плющенко».

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