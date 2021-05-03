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Слуцкая рассказала, имеет ли значение для успеха рост фигуриста

Слуцкая рассказала, имеет ли значение для успеха рост фигуриста
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, имеет ли значение рост спортсмена для фигурного катания.

«Хочу обсудить тему роста фигуристок. В наше время средний рост фигуристок был 158-160 см. Все, кто выше, уже считались прям высокими. Сейчас всё немного изменилось, так как люди в принципе стали повыше. Но всё равно высоких фигуристок-одиночниц можно по пальцам пересчитать. Парницы вообще все маленькие. Раньше длинноногие уходили в танцы на льду. Но сейчас там элементы такими сложными стали, что пока длинные ноги «соберёшь» — кучу времени потеряешь. Поэтому рост всё-таки имеет значение.

Кстати, какой у вас рост? Хотели бы быть повыше или пониже?» — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

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