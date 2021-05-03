Слуцкая рассказала, имеет ли значение для успеха рост фигуриста
Двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, имеет ли значение рост спортсмена для фигурного катания.
«Хочу обсудить тему роста фигуристок. В наше время средний рост фигуристок был 158-160 см. Все, кто выше, уже считались прям высокими. Сейчас всё немного изменилось, так как люди в принципе стали повыше. Но всё равно высоких фигуристок-одиночниц можно по пальцам пересчитать. Парницы вообще все маленькие. Раньше длинноногие уходили в танцы на льду. Но сейчас там элементы такими сложными стали, что пока длинные ноги «соберёшь» — кучу времени потеряешь. Поэтому рост всё-таки имеет значение.
Кстати, какой у вас рост? Хотели бы быть повыше или пониже?» — написала Слуцкая в своём «инстаграме».
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