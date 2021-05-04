Этери Тутберидзе показала фото из студии программы «Время»

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе посетила программу «Время» на Первом канале. Этим событием она поделилась в «сториз» своего «инстаграма».
Тутберидзе сфотографировалась также с ведущим программы «Время» Кириллом Клеймёновым.
Этери становится частным гостем на Первом канале. Недавно она вместе с хореографом Даниилом Глейхенгаузом, тренером Сергеем Дудаковым и воспитанниками «Хрустального» посетили программу «Вечерний Ургант», а в 2019 году Этери стала гостьей программы-интервью Владимира Познера.
Фотографии можно посмотреть в «сториз» "инстаграма" Этери Тутберидзе.
Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, чемпионку мира Анну Щербакову, чемпионку Европы Алёну Косторную.
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