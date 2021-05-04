Оксана Баюл показала фотографию с любимым фигуристом Этери Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала фотографию с американцем Брайаном Бойтано, которого тренер Этери Тутберидзе в интервью назвала своим любимым фигуристом.

«Посмотрела „Познера“. Любимый фигурист Тутберидзе. 2004 год», — написала Баюл.

Пост доступен в «инстаграме» Оксаны Баюл

Ранее Тутберидзе сказала: «Мне очень нравился Брайан Бойтано. У него был полный набор: он симпатичный, у него хорошее катание, подводки, высокие прыжки. И у него всегда была история, даже тогда. Я до сих пор помню его показательное выступление, где он был в образе птицы. Это было просто прекрасно».

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