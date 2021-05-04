«Тем временем разница уже 7 лет». Сотникова снялась на фоне своих фотографий с Сочи-2014
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». 24-летняя спортсменка сфотографировалась на фоне своих изображений с Олимпиады 2014 года в Сочи.
«Никогда не сдавайся. А тем временем разница уже в 7 лет. Сочи-2014», — написала Сотникова.
Пост доступен в «инстаграме» Аделины Сотниковой
В марте 2020 года Аделина объявила о завершении карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Оксана Баюл показала фотографию с любимым фигуристом Этери Тутберидзе
Рекомендуем вам
- 4 мая 2021
-
09:36
-
08:32
-
08:24
-
08:12
-
00:14
- 3 мая 2021
-
23:49
-
21:12
-
20:26
-
18:25
-
16:27
-
15:35
-
14:50
-
14:34
-
14:33
-
13:24
-
13:08
-
12:42
-
11:38
-
11:15
-
11:10
-
10:49
-
09:55
-
09:48
-
08:48
- 2 мая 2021
-
21:33
-
19:15
-
17:22
-
15:40
-
15:16
-
13:44
-
13:12
-
12:53
-
12:35
-
12:09
-
10:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам