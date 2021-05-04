«Тем временем разница уже 7 лет». Сотникова снялась на фоне своих фотографий с Сочи-2014

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». 24-летняя спортсменка сфотографировалась на фоне своих изображений с Олимпиады 2014 года в Сочи.

«Никогда не сдавайся. А тем временем разница уже в 7 лет. Сочи-2014», — написала Сотникова.

Пост доступен в «инстаграме» Аделины Сотниковой

В марте 2020 года Аделина объявила о завершении карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России.



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