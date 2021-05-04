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«Катаюсь вместе с Орсером». Оксана Баюл показала архивные фотографии

«Катаюсь вместе с Орсером». Оксана Баюл показала архивные фотографии
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала две архивные фотографии. Она снялась вместе с бывшим канадским фигуристом, а ныне тренером Брайаном Орсером, а также со словацким фигуристом Йозефом Сабовчиком.

«Катаюсь вместе с Орсером и „Прыгающим Джо“», — подписала фото Баюл.

Фото доступны в «инстаграме» Оксаны Баюл

Орсер — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира 1987 года. С 2018 по 2020 год он являлся тренером российской фигуристки Евгении Медведевой.

Сабовчик — девятикратный чемпион Чехословакии, бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы.

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