«Катаюсь вместе с Орсером». Оксана Баюл показала архивные фотографии

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала две архивные фотографии. Она снялась вместе с бывшим канадским фигуристом, а ныне тренером Брайаном Орсером, а также со словацким фигуристом Йозефом Сабовчиком.

«Катаюсь вместе с Орсером и „Прыгающим Джо“», — подписала фото Баюл.

Фото доступны в «инстаграме» Оксаны Баюл

Орсер — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира 1987 года. С 2018 по 2020 год он являлся тренером российской фигуристки Евгении Медведевой.

Сабовчик — девятикратный чемпион Чехословакии, бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы.

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