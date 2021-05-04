Ковтун: я мог наорать на Татьяну Тарасову

Трёхкратный призёр чемпионатов Европы в мужском одиночном катании, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира Максим Ковтун заявил, что мог наорать на заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову, когда занимался под её руководством.
«Само поведение (Тарасовой. — Прим. «Чемпионата») очень смешное. Бывал у нас накал страстей, могли друг на друга орать, чихвостить. Я мог наорать.
В принципе, наверное, у многих спортсменов — я не говорю, что у всех, но у многих — было такое, что они могли на тренировке что-то ответить и так далее, просто все по-разному реагируют. А тут я что-нибудь скажу, огрызнусь, грубо говоря, проеду кружочек, мы же в обиде друг на друга, а она: «Котик, иди сюда! Всё, пора работать» (смеётся). Подхожу — и всё, как ни в чём не бывало», — рассказал Ковтун в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
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