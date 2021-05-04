Максим Ковтун ответил на вопрос, почему выпал из команды Тутберидзе

Трёхкратный призёр чемпионатов Европы в мужском одиночном катании, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира Максим Ковтун объяснил, почему выпал из команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Ковтун не участвовал в последнем туре чемпионов Тутберидзе.

«Как выпал? Очень просто. Может быть, поменялась специфика их шоу — там выступают только действующие спортсмены.

Этот момент обсуждали, и в обсуждении было сказано, что в этом году будут выступать только действующие спортсмены. Не обидно? Это же их шоу, их правила. Так посчитали нужным, в принципе, это понять можно», — рассказал Ковтун в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!