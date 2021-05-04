Максим Ковтун ответил на вопрос, почему выпал из команды Тутберидзе

Трёхкратный призёр чемпионатов Европы в мужском одиночном катании, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира Максим Ковтун объяснил, почему выпал из команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Ковтун не участвовал в последнем туре чемпионов Тутберидзе.
«Как выпал? Очень просто. Может быть, поменялась специфика их шоу — там выступают только действующие спортсмены.
Этот момент обсуждали, и в обсуждении было сказано, что в этом году будут выступать только действующие спортсмены. Не обидно? Это же их шоу, их правила. Так посчитали нужным, в принципе, это понять можно», — рассказал Ковтун в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 4 мая 2021
-
10:39
-
10:33
-
10:22
-
10:16
-
09:51
-
09:36
-
08:32
-
08:24
-
08:12
-
00:14
- 3 мая 2021
-
23:49
-
21:12
-
20:26
-
18:25
-
16:27
-
15:35
-
14:50
-
14:34
-
14:33
-
13:24
-
13:08
-
12:42
-
11:38
-
11:15
-
11:10
-
10:49
-
09:55
-
09:48
-
08:48
- 2 мая 2021
-
21:33
-
19:15
-
17:22
-
15:40
-
15:16
-
13:44