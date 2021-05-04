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Максим Ковтун ответил на вопрос, почему выпал из команды Тутберидзе

Максим Ковтун ответил на вопрос, почему выпал из команды Тутберидзе
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Трёхкратный призёр чемпионатов Европы в мужском одиночном катании, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира Максим Ковтун объяснил, почему выпал из команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Ковтун не участвовал в последнем туре чемпионов Тутберидзе.

«Как выпал? Очень просто. Может быть, поменялась специфика их шоу — там выступают только действующие спортсмены.

Этот момент обсуждали, и в обсуждении было сказано, что в этом году будут выступать только действующие спортсмены. Не обидно? Это же их шоу, их правила. Так посчитали нужным, в принципе, это понять можно», — рассказал Ковтун в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

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