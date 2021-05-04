Бывший тренер американки Коэн: русским фигуристкам далеко до Саши в плане артистизма

Джон Никс, бывший тренер американской фигуристки Саши Коэн, прокомментировал точку зрения о том, что россиянки стараются копировать движения его экс-подопечной.
«Саша была особенной фигуристкой. Ей было многое дано от природы. Ей не нужно было много работать над этим. Даже когда она падала, то очень грациозно поднималась. Сложно было застать её в некрасивой позе. У русских фигуристок не отнять того, что они много тренируются, они очень мужественные. Но в плане артистизма им далеко до Саши», — сказал Никс в подкасте The Skating Lesson.
Саша Коэн — серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года, трёхкратный призёр чемпионатов мира, победительница финала Гран-при сезона-2002/2003, чемпионка США 2006 года.
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