Этери Тутберидзе показала фото с дочерью Дианой и её партнёром

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, на которой изображена она, её дочь Диана Дэвис и её партнёр по танцам на льду Глеб Смолкин.

Фото: https://www.instagram.com/tutberidze.eteri/?hl=ru

В сезоне-2020/2021 Диана Дэвис и Глеб Смолкин одержали победу в финае Кубка России среди юниоров. В сезоне-2018/2019 пара Дэвис — Смолкин заняла третье место на чемпионате России среди юниоров.

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, чемпионку мира Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алёну Косторную, призёров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову.