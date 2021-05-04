«Ребятки, вы такие прекрасные!» Подписчики оценили новое фото Ягудина и Тотьмяниной

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин опубликовал новое фото с супругой Татьяной Тотьмяниной.
«Мы», — подписал фото Ягудин.
Пост доступен в «инстаграме» Алексея Ягудина.
Подписчики так оценили фото пары:
«Ребятки, вы такие прекрасные! Счастья вам!»
«Самая обаятельная и чудесная пара! Храни вас бог».
«Алексей, берегите Танечку, она у вас такая прекрасная».
«Нежное фото! Такие красивые».
«Красивая пара».
В дуэте с Максимом Марининым Татьяна Тотьмянина стала олимпийской чемпионкой 2006 года, пятикратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира. Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.
У Ягудина и Тотьмяниной двое детей. 20 ноября 2009 года у них родилась дочь Елизавета. 2 октября 2015 года появилась на свет дочь Мишель.
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