«Ребятки, вы такие прекрасные!» Подписчики оценили новое фото Ягудина и Тотьмяниной

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин опубликовал новое фото с супругой Татьяной Тотьмяниной.

«Мы», — подписал фото Ягудин.

Пост доступен в «инстаграме» Алексея Ягудина.

Подписчики так оценили фото пары:

«Ребятки, вы такие прекрасные! Счастья вам!»

«Самая обаятельная и чудесная пара! Храни вас бог».

«Алексей, берегите Танечку, она у вас такая прекрасная».

«Нежное фото! Такие красивые».

«Красивая пара».



В дуэте с Максимом Марининым Татьяна Тотьмянина стала олимпийской чемпионкой 2006 года, пятикратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира. Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.



У Ягудина и Тотьмяниной двое детей. 20 ноября 2009 года у них родилась дочь Елизавета. 2 октября 2015 года появилась на свет дочь Мишель.