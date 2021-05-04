«Не вызывает доверия». Буянова не взяла в ЦСКА тренера, ушедшего от Тутберидзе к Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова сообщила, что отказала в работе в московском ЦСКА тренеру Сергею Розанову.
«Да, не взяла (Розанова. — Прим. «Чемпионата»). Не хочу повторять ошибок других тренеров, потому что человек не вызывает доверия», — приводит слова Буяновой «Р-Спорт».
В межсезонье-2020 Розанов, до этого сотрудничавший с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, перешёл на работу в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Тогда же от Тутберидзе к Плющенко ушла фигуристка Александра Трусова, а затем и Алёна Косторная. По окончании сезона-2020/2021 Косторная вернулась к Тутберидзе. Недавно стало известно, что от Плющенко ушла и Трусова.
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