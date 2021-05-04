Опубликовано фото Елизаветы Туктамышевой на обложке популярного глянцевого журнала

Опубликовано изображение обложки майского номера популярного глянцевого журнала «Собака.ru», на которую попала чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева.
Фото: https://www.sobaka.ru/
24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Туктамышева чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.
Ранее Туктамышева отреагировала на чемпионство «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 4 мая 2021
-
16:46
-
16:29
-
15:35
-
15:10
-
12:16
-
11:13
-
10:39
-
10:33
-
10:22
-
10:16
-
09:51
-
09:36
-
08:32
-
08:24
-
08:12
-
00:14
- 3 мая 2021
-
23:49
-
21:12
-
20:26
-
18:25
-
16:27
-
15:35
-
14:50
-
14:34
-
14:33
-
13:24
-
13:08
-
12:42
-
11:38
-
11:15
-
11:10
-
10:49
-
09:55
-
09:48
-
08:48