Опубликовано фото Елизаветы Туктамышевой на обложке популярного глянцевого журнала

Опубликовано изображение обложки майского номера популярного глянцевого журнала «Собака.ru», на которую попала чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева.

Фото: https://www.sobaka.ru/

24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Туктамышева чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.

Ранее Туктамышева отреагировала на чемпионство «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

Елизавета Туктамышева отреагировала на чемпионство «Зенита» в Российской Премьер-Лиге

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