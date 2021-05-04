Боброва: порой страшно заходить в Интернет и видеть грязь, которая льётся на спортсменов

Олимпийская чемпионка, фигуристка Екатерина Боброва высказалась на тему оскорблений в Интернете.



«Раньше было исключительно живое общение. Если незнакомому человеку могло не понравиться моё платье, причёска, выступление или он считал, что я глупо выгляжу, когда танцую от души, это оставалось при нём и не высказывалось вслух.



Это было мерой приличия и воспитания. Сейчас век Интернета. Каждый может написать что думает, и искренне считать, что это мнение очень важно, при этом оставшись за аватаркой. Порой страшно заходить в Сеть и видеть, сколько грязи выливается на всех: спортсменов, певцов, артистов, селебрити.



Я, к моему сожалению, тоже столкнулась с хейтом, это неизбежно, когда ты становишься известной публичной личностью. И в этом случае все эти фразы: «всем нравиться невозможно», «да это говорит человек, которого ты знать не знаешь и никогда не узнаешь! Почему тебе так важно, что он написал?!» или (моё любимое) «это говорят те люди, которые сами ничего не добились в жизни», — мне никак не помогали. Вообще!



Но я научилась с этим бороться! Ну как научилась… я в процессе! Нахожу для себя то, что мне помогает, прорабатываю эту проблему. И нет, я не считаю это своим слабым местом. Теперь это сила для меня, потому что я знаю проблему и решаю её. И каждый, кто подкидывает мне негатив, даёт мне новый опыт становиться ещё сильнее!



Призываю вас исключительно поддерживать спортсменов и публичных личностей, а если вам всё-таки что-то не нравится, пролистните страницу. В конце концов, не нравится определённая личность — не подписывайтесь на неё, потому что мы же все очень разные и абсолютно каждый не может нравиться каждому», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

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