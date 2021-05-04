«Это будет победа над собой, пытаюсь перебороть страх». Туктамышева — о четверном лутце

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о тренировке нового элемента — четверного лутца.
«Я подумала, что получится очень круто, если сделаю четверной лутц. Это будет победа над самой собой, если выучу прыжок, переборю свои страхи. Решила попробовать, и на удочке это оказалось не так страшно и сложно.
Сейчас пытаюсь перебороть себя и сделать четвертной лутц уже без удочки. Уже перекручивая, идёт процесс над этим прыжком. Всё сразу появится в соцсетях, как только получится. Я работаю над этим.
Пока что делаю это для себя, чисто моя цель. Про включение в программы речи не идёт. Это просто определённая цель, которую хочу достичь», — рассказала Туктамышева.
24-летняя фигуристка становилась чемпионкой Европы и мира в 2015 году. На чемпионате мира 2021 года в Швеции Туктамышева завоевала серебро.
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