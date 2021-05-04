Определилось место проведения юниорского чемпионата мира по фигурному катанию 2023 года

Стало известно место проведения юниорского чемпионата мира по фигурному катанию 2023 года. Турнир состоится в канадском городе Калгари. Об этом информирует Федерация фигурного катания Канады.

«Федерация фигурного катания Канады рада предоставившейся возможности провести в Калгари чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2023 года. Калгари — не новичок в организации успешных мероприятий, и мы уверены, что этот турнир не станет исключением. Очень рады приветствовать будущих звёзд фигурного катания в 2023 году», — сообщила генеральный директор организации Дебра Армстронг.

Отметим, что юниорские чемпионаты мира по фигурному катанию проходили в Канаде уже пять раз. В 2023 году первенство среди юниоров пройдёт с 27 февраля по 5 марта.