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Алина Загитова опубликовала видео с собственными танцами в зале для хореографии

Алина Загитова опубликовала видео с собственными танцами в зале для хореографии
Фигурное катание 0
Аудио-версия:

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова поделилась новым видео со своими подписчиками.

В хореографическом зале Загитова повторила собственный танец шестилетней давности. Фигуристка станцевала под композицию Broken от британской исполнительницы Леоны Льюис.

Видео доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«Алина — ты великолепна, спасибо, что поделилась с нами своим танцем. Нам очень тебя не хватает».
«Очень эффектно. Умничка».
«Эстетическое наслаждение».
«Красавица, умница и труженица».
«Как красиво, полный восторг. А какая у Алины женственная фигура! Сплошная эстетика».

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. В декабре 2019 года она приостановила карьеру и с тех пор выступает только в шоу.

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