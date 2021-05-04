Алина Загитова опубликовала видео с собственными танцами в зале для хореографии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова поделилась новым видео со своими подписчиками.
В хореографическом зале Загитова повторила собственный танец шестилетней давности. Фигуристка станцевала под композицию Broken от британской исполнительницы Леоны Льюис.
Видео доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«Алина — ты великолепна, спасибо, что поделилась с нами своим танцем. Нам очень тебя не хватает».
«Очень эффектно. Умничка».
«Эстетическое наслаждение».
«Красавица, умница и труженица».
«Как красиво, полный восторг. А какая у Алины женственная фигура! Сплошная эстетика».
Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. В декабре 2019 года она приостановила карьеру и с тех пор выступает только в шоу.
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