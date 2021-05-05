«А как же объективность?» Подписчик отреагировал на пост Бобровой, фигуристка ответила

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Екатерина Боброва ответила подписчику, который написал комментарий к её посту в «Инстаграме» о критике в соцсетях.
Боброва написала: «Призываю вас исключительно поддерживать спортсменов и публичных личностей, а если вам всё-таки что-то не нравится, пролистните страницу. В конце концов, не нравится определённая личность — не подписывайтесь на неё, потому что мы же все очень разные и абсолютно каждый не может нравиться каждому».
Подписчик в комментарии отметил: «Спорно! А как же объективность? Это я о мнениях и вообще о высказываниях в соцсетях. Тем более о публичных личностях. Если вас только хвалить, то звёздная болезнь неизбежна! Скрываться за аватарками и хамить — моветон! А высказывать мнение — нормально. А для чего вы в „инсте“? Уважаю ваш талант! Преклоняюсь перед достижениями! Вы красивая, талантливая, мотивирующая! Критику важно уметь воспринимать. На хейт плевать!»
Екатерина ответила: «Когда адекватные комментарии по делу, это совершенно другое! Но нужно чётко объяснять почему такая позиция. Я как раз очень радуюсь, когда критика конструктивная!»
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