Евгения Медведева — певцу Костову: наша каждая прогулка по центру — полумарафон для меня

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева ответила болгарскому певцу Кристиану Костову, который оставил комментарий под приглашением спортсменки принять участие в Московском полумарафоне.

«Настроение: бежать. Реальность: загнусь в первые 5-10 минут», — написал Костов.

«Мой бег — твой медленный шаг. Наша каждая прогулка по центру — это полумарафон для меня», — ответила Медведева.

Евгения Медведева показала экипировку, в которой пробежит Московский полумарафон

Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.