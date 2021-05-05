Евгения Медведева — певцу Костову: наша каждая прогулка по центру — полумарафон для меня

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева ответила болгарскому певцу Кристиану Костову, который оставил комментарий под приглашением спортсменки принять участие в Московском полумарафоне.
«Настроение: бежать. Реальность: загнусь в первые 5-10 минут», — написал Костов.
«Мой бег — твой медленный шаг. Наша каждая прогулка по центру — это полумарафон для меня», — ответила Медведева.
Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/
Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.
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