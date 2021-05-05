Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Бесконечно люблю». Аделина Сотникова сфотографировалась с любимыми тренерами

«Бесконечно люблю». Аделина Сотникова сфотографировалась с любимыми тренерами
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». 24-летняя спортсменка сфотографировалась с тренером Еленой Буяновой и хореографом Ириной Тагаевой.

«С моими любимыми тренерами! На соревнованиях любимой Елены Германовна! Спасибо за всё! Бесконечно люблю», — написала фигуристка.

Пост доступен в «инстаграме» Аделины Сотниковой

В марте 2020 года Аделина объявила о завершении карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

«Тем временем разница уже 7 лет». Сотникова снялась на фоне своих фотографий с Сочи-2014
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021