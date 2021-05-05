«Бесконечно люблю». Аделина Сотникова сфотографировалась с любимыми тренерами

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». 24-летняя спортсменка сфотографировалась с тренером Еленой Буяновой и хореографом Ириной Тагаевой.
«С моими любимыми тренерами! На соревнованиях любимой Елены Германовна! Спасибо за всё! Бесконечно люблю», — написала фигуристка.
Пост доступен в «инстаграме» Аделины Сотниковой
В марте 2020 года Аделина объявила о завершении карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России.
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