«Вышла в шоке». Туктамышева рассказала, как порвала колготки перед выходом на лёд

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о неприятной ситуации с колготками, которая у неё случилась на соревнованиях.
«Был момент, что у меня сильно порвались колготки перед выходом на лёд – они были супертонкие. Я пальцами сразу на обеих ногах порвала, у меня были такие дырки огромные. Колготок практически не оставалось. Я чуть ли не собралась сниматься с соревнований. У меня не было времени, чтобы переодеть платье, колготки и коньки. В итоге вышла в шоке, вообще не понимая, что происходит. Но никто не заметил, потому что очень тонкие колготки были, даже на фотографиях не было видно, что там что-то порвалось. Зря я сильно переживала по поводу этого.
Вообще я спокойно отношусь к стрелкам или чему-то ещё, считаю, что это нормально. Там просто были дырки вот такие, и всё было не сзади, а спереди. А у меня позиция была прямо на судей. Это было неэстетично. Как для мужчины, только если не колготки, а штаны порваны, это не совсем комфортно. Думаю, любая в моей ситуации запаниковала бы», – цитирует Туктамышеву «Спорт-экспресс».
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.
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