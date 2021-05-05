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Елизавета Туктамышева исполнила четверной лутц на тренировке. Видео

Елизавета Туктамышева исполнила четверной лутц на тренировке. Видео
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева исполнила четверной лутц на тренировке, используя страховку. Соответствующее видео появилось в «инстаграме» figurka.icloud.

«Это будет победа над собой, пытаюсь перебороть страх». Туктамышева — о четверном лутце

24-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Туктамышева вновь выступила на чемпионате мира, который проходил в Стокгольме (Швеция), и завоевала серебряную медаль в 24 года. Российская спортсменка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.

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