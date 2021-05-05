Елизавета Туктамышева исполнила четверной лутц на тренировке. Видео
Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева исполнила четверной лутц на тренировке, используя страховку. Соответствующее видео появилось в «инстаграме» figurka.icloud.
«Это будет победа над собой, пытаюсь перебороть страх». Туктамышева — о четверном лутце
24-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Туктамышева вновь выступила на чемпионате мира, который проходил в Стокгольме (Швеция), и завоевала серебряную медаль в 24 года. Российская спортсменка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Рекомендуем вам
- 5 мая 2021
-
16:03
-
15:34
-
15:30
-
14:55
-
13:51
-
10:42
-
09:10
-
08:59
-
08:17
- 4 мая 2021
-
22:35
-
22:10
-
20:21
-
18:42
-
17:42
-
16:46
-
16:29
-
15:35
-
15:10
-
12:16
-
11:13
-
10:39
-
10:33
-
10:22
-
10:16
-
09:51
-
09:36
-
08:32
-
08:24
-
08:12
-
00:14
- 3 мая 2021
-
23:49
-
21:12
-
20:26
-
18:25
-
16:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам